Trabalhadores de usina em SP são flagrados queimando canavial de propósito

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um homem incendiando propositalmente um canavial. O material, gravado por um caminhoneiro, foi compartilhado por Guga Noblat em seu perfil no X neste domingo (25).

No material, o camioneiro critica as chamadas “queimas controladas” realizadas por proprietários de terras. “Queima controlada não existe”, afirma ele. As imagens mostram um indivíduo usando equipamentos profissionais para espalhar o fogo pelo canavial. Em um determinado momento, um caminhão da usina Delta é visto, participando da queima deliberada.

Desde quinta-feira (22), vários estados brasileiros enfrentam intensas queimadas. Ribeirão Preto, em São Paulo, é uma das cidades afetadas, registrando 14 focos de incêndio. Além das chamas, os moradores lidam com nuvens de fumaça tóxica que cobrem o céu das cidades. DCM