A campanha “Sangue Verde” segue até o dia 12 de maio, data de aniversário do 4º Batalhão da Polícia Ambiental na cidade

Integrantes da Polícia Ambiental participaram de ato de doação de sangue no Hemocentro de Rio Preto nesta quarta-feira, 4. O major Alessandro Daleck, major André Luis e o cabo Clodoaldo fizeram as doações.

A ação faz parte da campanha “Sangue Verde”, que foi organizada em comemoração aos 33 anos do 4º Batalhão da Polícia Ambiental na cidade. “São os nossos heróis da natureza ajudando a salvar a vida de muita gente. Faça que nem eles, venha ajudar a salvar vidas!”, afirmou o Hemocentro em nota.

De acordo com Daleck, o objetivo é atender as necessidades dos bancos de sangue que têm “se mostrado insuficientes diante das necessidades de saúde”. “A doação de sangue é um ato de amor e quisemos coroar o 33º aniversário da nossa Unidade de Polícia Ambiental com essa ação”, afirmou o major.