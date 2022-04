Incêndio em estação atinge residência e família perde tudo

Um incêndio de grandes proporções voltou a atingir a antiga estação ferroviária de Guararapes (SP), na madrugada deste domingo (10). As chamas, que começaram por volta das 5h30, também destruíram uma casa conjugada à estação, no bairro Industrial, onde morava uma família, que perdeu todos os móveis, roupas e objetos pessoais.

A estação, que passava por reformas, era utilizada como depósito de pneus. Ninguém ficou ferido. Em relação à casa atingida pelas chamas, apenas a cozinha foi preservada, segundo o vereador Rodolfo Silva (PSD), que esteve no local. Ele pretende fazer uma ação solidária para ajudar a família, que buscou abrigo em casa de parentes.

O fogo começou por volta das 5h30. O Corpo de Bombeiros de Araçatuba e um caminhão-pipa da Prefeitura local foram acionados e contiveram as chamas.

A Prefeitura registrou um boletim de ocorrência. A perícia técnica foi acionada para coletar informações sobre a causa do incêndio. O laudo sai em 30 dias, o que irá ajudar as investigações da Polícia Civil.

A antiga estação ferroviária de Guararapes foi erguida no início do século 20. Com a desativação do transporte de passageiros, o local passou a ser frequentado por andarilhos e usuários de drogas.

Em janeiro do ano passado, o espaço também foi atingido por um incêndio, após a Prefeitura reformar o telhado da estação. O projeto do município era transformar o local em um Centro Cultural, com aulas de flauta, violão, fanfarra e balé. A intenção era também criar um memorial com fotos da estação com um projeto, poltronas e fotos do antigo Cine Paratodos.