VAI ESFRIAR NOS PRÓXIMOS DIAS?

A última semana de junho de 2023 começou com temperaturas muito acima do normal para o mês no Sul e em muitas áreas do Sudeste.

Nestes últimos dias de junho, uma frente fria avança pela costa do Sul e do Sudeste do Brasil. Sua massa polar tem moderada a forte intensidade, mas não vai conseguir entrar pelo interior do Brasil.

A temperatura cai bastante no Rio Grande do Sul na quarta-feira, 28 de junho, e pode gear na quinta, 29, e na sexta-feira, 30, na fronteira com o Uruguai.

Também está sendo esperada uma queda de temperatura a partir da quinta-feira, 29 de junho, em Santa Catarina, no Paraná, no sul e leste de São Paulo, Rio De Janeiro, sul e leste de Minas Gerais. Mas nenhum destes estados terá frio intenso ou comparável ao que fez em meados de maio.

Até por volta do dia 10 de julho, o Brasil não deve sentir nenhuma onda de frio abrangente e forte, como a que ocorreu em meados de junho. Algumas frentes frias vão avançar para o Brasil, mas suas massas polares terão atuação restrita a poucos estados brasileiros.

Temperaturas acima do normal ainda serão observadas no Sudeste e o calor será intenso e acima do normal em muitas do Centro-Oeste.