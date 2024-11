A morte de um jovem sem comorbidades eleva alerta sobre os perigos da doença no município

Votuporanga foi novamente marcada por uma tragédia relacionada à dengue. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou, nesta terça-feira (5), a 13ª morte por dengue no município em 2024. A vítima, uma jovem de apenas 26 anos, moradora do bairro Pozzobon, não apresentou comorbidades, o que aumentou a preocupação com a gravidade da doença, principalmente em pessoas sem outras condições de saúde pré-existentes.

A jovem faleceu no dia 3 de outubro, mas a confirmação de que a causa da dengue só foi feita agora, após os resultados dos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. O caso gerou grande alerta nas autoridades locais, já que a dengue tem sido mostrada cada vez mais perigosa, com a presença de complicações inesperadas, como as hepáticas (no fígado), que levaram a jovem à morte.

Com o retorno das chuvas e o aumento da umidade, a cidade tem intensificado a preocupação com a prevenção do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. A epidemia de dengue já está instalada em Votuporanga desde o início do ano, e o temor é que haja uma nova onda de infecções, que possa aumentar ainda mais o número de casos graves e óbitos.

Até o momento, 10.932 pessoas já contraíram dengue em Votuporanga em 2024, e outros 248 casos seguem em investigação. Além disso, a cidade também registrou 16 casos confirmados de chikungunya, com outros seis casos sob investigação. A Secretaria Municipal da Saúde alerta que a situação é crítica e que a população deve redobrar os cuidados para evitar a proteção do mosquito.

Prevenção é a chave

A luta contra a dengue é uma responsabilidade de todos, e as autoridades municipais reforçam que a população pode contribuir diretamente para a redução dos casos. A principal medida de prevenção é eliminar focos de água parados, que servem como locais de reprodução do Aedes aegypti.

Vasos de plantas, pneus velhos, garrafas e outros recipientes que acumulam água devem ser descartados ou mantidos em locais cobertos. É fundamental também que os cidadãos mantenham os seus quintais, calhas e áreas comuns limpas, e que verifiquem frequentemente locais como bebedouros de animais, que devem ser lavados com sabão e água.

Além disso, o uso de sabão em pó e detergente diluído em água para limpeza de ralos internos e externos pode ajudar a eliminar larvas do mosquito, prevenindo o controle da doença.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que a conscientização é um passo crucial na prevenção da dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Combater os focos do mosquito é um esforço coletivo, que depende da colaboração de todos os moradores para proteger a comunidade e evitar novas vítimas fatais.

O município de Votuporanga também segue ações de controle e combate à dengue, com vistoria e aplicação de larvicidas em locais com maior concentração de focos.

Cuidados redobrados são essenciais

Com a chegada das chuvas, o risco de novos surtos é maior. A população é orientada a continuar monitorando e eliminando qualquer possível foco de água parado, em uma ação contínua para evitar que mais pessoas sejam afetadas pela dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito. A Secretaria de Saúde está atenta à situação e alerta para a importância de se manter vigilante, já que a dengue pode atingir pessoas de todas as idades, independentemente do histórico de doenças.

Aos moradores de Votuporanga, a recomendação é clara: a luta contra a dengue começa dentro de casa.