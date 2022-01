COVID-19: Pediatra do SanSaúde ressalta importância da vacinação

Dra. Regina Celi esclareceu as principais dúvidas quanto à imunização contra Coronavírus nos pequenos

A tão esperada vacinação contra COVID-19 para os pequenos já começou. O SanSaúde conversou com a médica pediatra Dra. Regina Celi, que esclareceu todas as dúvidas sobre a imunização. Ela ressaltou que as vacinas são seguras para serem aplicadas nas crianças, pois passam por uma série de testes e procedimentos de segurança antes de serem liberadas para a população.

A médica contou que a vacina ajuda o corpo a construir anticorpos contra o Coronavírus e essa imunidade deve ser completada com a dose de reforço. “Mesmo após a aplicação da primeira dose, vamos ter que continuar com todos os cuidados, pois ainda estamos no meio de uma pandemia. É fundamental o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel”, frisou.

Proteção

Dra. Regina ressaltou que os pais podem levar suas crianças nas unidades de saúde com tranquilidade. “A dose é importante não apenas para os pequenos, mas para todos que convivem (pais, irmãos e avós). É o que chamamos de imunidade coletiva”, enfatizou.

Reação

A pediatria disse ainda que não há contraindicação em relação aos imunizantes e que as reações são as mesmas que as demais vacinas. “Não há contraindicação, é uma vacina que vai, realmente, diminuir a gravidade da doença”, complementou.

Assim como aqueles acima de 12 anos, as crianças estão sujeitas aos mesmos efeitos colaterais. São eles:

Dor no lugar da aplicação;

Fadiga;

Dor de cabeça;

Dor muscular;

Febre;

Náusea.

É comum que os efeitos colaterais apareçam até três dias após a vacinação. Caso persistam, um médico deve ser contatado. “Se a criança apresentar algum sinal de gravidade, como falta de ar, vômitos seguidos, diarreia muito intensa ou febre que persiste por mais de quatro dias, é indicada uma avaliação médica e nesses casos indicamos procurar o pronto socorro”, destacou a médica.

Suspeita

A pediatra reforça ainda que a criança também deve ser mantida em isolamento em casa, a partir do primeiro dia de início dos sintomas quando na suspeita de contaminação ou contato direto com pessoas positivas. “Quando o resultado é positivo, tem que manter o isolamento por, pelo menos, sete dias”, finalizou.

Onde vacinar em Votuporanga

A vacinação com o imunizante Pfizer ocorre somente na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, que fica ao lado da sede da Secretaria, na Rua Santa Catarina, 3.890. Desta forma, crianças de cinco a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente (PcD) e de cinco anos sem comorbidades são atendidas somente neste local. As demais crianças com idade de seis a 11 anos seguem imunizadas com doses da Coronavac em todas as Unidade Básicas de Saúde (inclusive na Policlínica), exceto nos Consultórios “Carmem Martin Maria Morettin”, localizado no bairro Paineiras, e “Josephina Pirotello Pesciotto”, conhecido como ‘Dona Nina’, no bairro Pozzobon.

A vacinação contra a COVID-19 em crianças segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.