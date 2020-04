A capacitação está sendo realizada em todas as Unidades e tem o objetivo de reforçar as informações sobre a doença para todos os profissionais da área da saúde e intensificar as estratégias do trabalho para reduzir a disseminação do vírus Covid-19 no município.

A Prefeitura de Votuporanga oferece um serviço de plantão de informações para a população pelo telefone gratuito 0800 -771- 8070 que conta com equipe multidisciplinar de saúde para esclarecimento de dúvidas sobre o novo vírus. Além disso, orientações e atendimentos também podem ser obtidos junto às Unidades de Saúde.