Casal de idosos é atacado por abelhas, entra na piscina para se proteger e é socorrido pelos Bombeiros em Votuporanga

Um ataque de abelhas a um casal de idosos de Votuporanga mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga.

A ocorrência foi registrada no último sábado pela manhã, e esteve envolvida as equipes do Auto-Bomba e de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o casal estava em sua residência localizada na rua Santa Cruz, em Votuporanga quando houve o ataque de um enxame de abelha Europa.

Para se proteger das abelhas, as vítimas pularam na piscina, enquanto vizinhos acionaram o socorro. Imediatamente, as equipes dos Bombeiros e do SAMU chegaram até a residência e iniciaram o resgate.

Os idosos sofreram várias picadas das abelhas, sendo necessária a intervenção médica na Santa Casa de Votuporanga.

Posteriormente, a equipe de auto-bomba dos Bombeiros retirou o enxame de abelhas que estava em um poste de energia elétrica ao lado da residência dos idosos.

A rápida intervenção dos Bombeiros e SAMU foi essencial para o socorro imediato das vítimas.