TOR apreende mala com maconha em ônibus

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A equipe de TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreendeu, nesta quarta-feira (17), 11 tijolos de maconha em um ônibus que trafegava pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes (SP). A abordagem aconteceu por volta das 23h e faz parte da Operação Sufoco.

A droga estava em uma mala no compartimento de bagagens do ônibus, que seguia de Campo Grande (MS) com destino a São Paulo (SP). O proprietário não foi identificado e, apesar de nenhum passageiro ter sido preso, o caso será investigado.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Araçatuba, onde a droga foi apreendida e seria pesada.

SBT INTERIOR: