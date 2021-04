TOR apreende carga de cocaína avaliada em R$ 4 mi na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Um homem de 59 anos foi preso transportando uma grande quantidade de cocaína dentro de um caminhão-tanque na tarde desta quinta-feira (22), na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga (SP). A carga, que ainda não foi pesada oficialmente, está avaliada aproximadamente R$ 4 milhões.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento, os policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) desconfiaram do motorista, que seguia pela rodovia em um caminhão-tanque carregado com etanol. Após a abordagem, o homem apresentou nervosismo e os policiais localizaram a droga na cabine do veículo. O entorpecente estava dividido em mais de 300 tijolos.

A droga e o caminhão foram encaminhados para a Polícia Federal de Rio Preto. O suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.