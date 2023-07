Acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha durante a madrugada mata duas pessoas na região

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas mortas e duas pessoas feridas durante a madrugada desta sexta-feira (7). A batida aconteceu no quilômetro 615 da rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), por volta de 1h.

De acordo com a Polícia Rodoviária, os dois carros, um Chevrolet Onix e um Volkswagen Gol, trafegavam em sentidos opostos, quando bateram de frente, ainda por motivos desconhecidos. Os dois veículos ficaram completamente destruídos. As duas vítimas, que não foram identificadas, morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

O trânsito na pista ficou comprometido, com lentidão, para o trabalho da perícia e a remoção dos destroços. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal), onde passariam por exame necroscópico antes de serem liberados para os familiares.

Um boletim de ocorrência seria registrado em seguida para investigar o que provocou o acidente. SBT INTERIOR