Tiro de Guerra recepciona equipe da Secretaria de Direitos Humanos

Além de receber todo apoio do Poder Público para o desenvolvimento de suas atividades, o Tiro de Guerra também conta com bolsista do projeto Votuporanga em Ação para auxiliar no andamento dos serviços

A Secretaria de Direitos Humanos esteve no Tiro de Guerra de Votuporanga para conhecer todo trabalho da unidade. Atualmente o Tiro de Guerra, além de receber todo apoio da Prefeitura de Votuporanga para o desenvolvimento de suas atividades, também conta com bolsista do projeto Votuporanga em Ação para auxiliar no andamento dos serviços.

A equipe foi recepcionada na manhã desta sexta (28/4) pelo sub-tenente do Exército, Giovani Santana, que apresentou ao secretário titular da pasta, Emerson Pereira, todo trabalho desenvolvido com os atiradores, estrutura administrativa, parte logística e funcional.

Houve a execução da Canção do Exército, o hasteamento da bandeira, oração do infante, desfile da tropa e entrega da premiação das competições internas em comemoração à Semana do Exército, realizada de 17 a 20 de abril. Foram disputadas as provas de cabo de guerra, flexão de braço, flexão na barra, corrida com fuzil, concurso de ordem unida e arrecadação de donativos para l Lar do Vovô Antônio e Hospital do Câncer, ambos em Barretos.

O secretário também recebeu o diploma de “Amigo do TG”, homenagem feita a todas as autoridades que colaboram com a unidade local.

“Sempre que precisamos do suporte da Secretaria de Direitos Humanos, fomos bem recebidos. Temos hoje uma bolsista do projeto Votuporanga em Ação que muito nos auxilia e nos garante suporte necessário para o andamento da unidade”, falou Santana.

O secretário Emerson Pereira explicou ao sub-tenente todo trabalho desenvolvido pela secretaria e colocou a equipe a disposição para ajudar todos os atiradores que precisarem do apoio do poder público, seja encaminhamentos para a rede de atendimento, impressão de currículos, etc.

“É uma honra e é muito gratificante a oportunidade de conhecer o trabalho do Tiro de Guerra, que tem contribuído muito com a formação de nossos jovens”, disse o secretário