Apesar do aumento de casos e mortes, região de Votuporanga segue na fase laranja

A região de Rio Preto, compostas pela microrregiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, continua na fase laranja (2) do Plano São Paulo de flexibilização com abertura de comércio e shoppings em horários reduzidos. O anúncio ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (31) pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Havia apreensão da região ser enquadrada na fase um vermelha, a mais dura da quarentena, após aumento de casos e mortes. Atualmente, apenas Rio Preto tem 8.883 casos da doença e 236 mortes. Em toda região, são quase 600 mortes e mais de 21 mil casos.

O Plano SP de flexibilização foi apresentado pela primeira vez no final de maio e passou a valer a partir de junho. As regiões são dividas pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs). A DRS de Rio Preto reúne 100 municípios.

São cinco fases e a mais dura é a 1 e o melhor cenário de reabertura é a fase 5. Cinco pontos são analisados para definir em qual fase cada uma das regiões do Estado vai se enquadrar: ocupação de leitos de UTI, leitos por 100 mil habitantes, variação dos casos, variação das internações, e variação de óbitos de uma semana para outra.