Aberto à comunidade, interessados podem se cadastrar até o dia 20 de abril; ensaios serão ministrados pela professora de canto Madja Morais

Está chegando ao fim o prazo para inscrição no Coral UNIFEV. Hoje (dia 20), docentes, discentes e colaboradores podem se inscrever na atividade proposta pela Instituição, acessando o site: https://www.unifev.edu.br/coral.

Os ensaios também são abertos à população que pode se inscrever no link citado. Totalmente de graça, as aulas serão iniciadas no dia 29 de abril, a partir das 19 horas, com a orientação da professora de canto Madja Morais, no Memorial Unifev.

Segundo a gerente acadêmica, Cidinha Aoki, o Coral tem o objetivo de resgatar e incentivar as atividades culturais após a longa pausa causada pela pandemia.

“A UNIFEV tem três pilares que a sustentam: os alunos, os colaboradores (docentes e administrativos) e a sociedade. Reunir essas pessoas para juntos formamos um coral será uma experiência com vários benefícios, como a integração, a socialização, o aprendizado, o lazer e, até, a disponibilização de Horas PAC (para os cursos que preveem esse tipo de atividade em seu regulamento) aos alunos que participarem”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.

CRONOGRAMA

29 de abril: das 19h às 21 horas, no Memorial unifev – Campus Centro

06 de maio: das 19h às 21 horas, no Memorial unifev – Campus Centro

13 de maio: das 19h às 21 horas, no Memorial unifev – Campus Centro

20 de maio: das 19h às 21 horas, no Memorial unifev – Campus Centro

27 de maio: das 19h às 21 horas, no Memorial unifev – Campus Centro

