Núcleo de Valorização do Meio Ambiente da Unifev realiza ação no Fliv

Foram distribuídas mais de 400 lixeiras veiculares personalizadas para todas as pessoas que adquiriram as mudas doadas pelo curso de Agronomia.

O Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Unifev esteve presente do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), realizado no início deste mês, distribuindo lixeiras veiculares personalizadas do projeto “Rumo à Limpeza”, junto com um folder informativo, para todas as pessoas que adquiriram as mudas doadas pelo curso de Agronomia da Instituição.

A iniciativa visou conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo no trânsito, especialmente nas ruas e nas rodovias. Os participantes do Festival também foram orientados sobre a responsabilidade individual e coletiva na preservação do meio ambiente. Ao todo, mais de 400 foram entregues.

“Infelizmente ainda vemos muitos motoristas e passageiros jogando lixo, como papéis e restos de alimentos, pela janela dos carros e isso motivou a criação das lixeiras, com um design atrativo e mensagens educativas, para despertar a consciência de armazenar esses materiais em um local adequado, dentro do veículo, para posteriormente fazer o descarte corretamente”, destacou o coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva.

Silva também enfatizou que a distribuição das lixeiras personalizadas é apenas uma das iniciativas do NVMA para promover a sustentabilidade não só na Unifev, mas em toda a comunidade. “Começamos com esse projeto em junho deste ano e através de ações como essa, o Centro Universitário de Votuporanga busca conscientizar a sociedade sobre a relevância de cuidar meio ambiente e contribuir para um futuro mais sustentável”.