Cantores de Jales são selecionados para o The Voice Brasil

A população de Jales ganhou um presente antecipado de Natal. Conforme chamadas da Rede Globo para a nova temporada do The Voice Brasil, que já estão no ar, a dupla Neto e Felipe foi selecionada pela produção do programa.

Os dois cantores, ambos com curso superior conquistado na USP, começaram a carreira gravando EPs que viralizaram nas redes sociais.

Eles também já fizeram uma gravação ao vivo com a dupla Guilherme & Santiago. A gestora de carreira dos artistas é a jornalista Giana Rodrigues.

Neto e Felipe dividiram com seus seguidores a alegria da sua grande conquista. Confira o link:

https://www.instagram.com/stories/netoefelipe/2969541881291157328/

Jornal de Jales