Thermas dos Laranjais inaugura piso emborrachado no complexo Play Kids

Novidade garante segurança e diversão para pais e filhos durante as férias de julho no maior e mais visitado parque aquático da América Latina O Thermas dos Laranjais, o maior e mais visitado parque aquático da América Latina, concluiu a instalação de um piso emborrachado infantil EPDM em seu complexo Play Kids, abrangendo mais de 3.000 m² de área. A novidade chega a tempo para as férias escolares de julho, proporcionando um ambiente ainda mais seguro para as crianças, que, acompanhadas pelos pais e familiares, poderão explorar com tranquilidade e conforto as diversas atrações divertidas espalhadas pelo complexo.

O Complexo Play Kids do Thermas dos Laranjais é dividido em três áreas distintas, sendo a mais recente delas o Play Kids+, inaugurado em maio deste ano com réplicas de brinquedos radicais adaptadas para as crianças, como Mini Asa Delta e três experiências em miniatura do Lendário, maior complexo de toboáguas do parque.

O Play Kids+ já foi inaugurado com o piso emborrachado. Mas agora, todo o complexo conta com o revestimento em EPDM, uma borracha sintética projetada para resistir às intempéries climáticas. O material, uma tecnologia alemã proporciona uma superfície flexível que minimiza o risco de quedas durante as brincadeiras.

Jorge Noronha, arquiteto e presidente do Thermas dos Laranjais, destaque que a escolha do piso emborrachado para todo o complexo Play Kids reforça o compromisso com a segurança e o conforto das famílias que visitam o parque.

“Estamos entusiasmados em oferecer essa expansão significativa do Play Kids, proporcionando às crianças experiências emocionantes de forma segura e adaptada. A instalação do piso emborrachado complementa nosso compromisso contínuo com a segurança e a qualidade das experiências no parque”, explica Noronha.

Destino ideal

Com mais de 60 atrações para todas as idades, incluindo complexos de toboáguas, montanha-russa aquática e piscinas de surfe, o Thermas dos Laranjais é uma das principais opções de destinos de lazer em família durante o ano todo, mas principalmente agora, para as férias de julho, uma vez que suas águas termais naturalmente quentes garantem tranquilidade e conforto mesmo nos dias mais frios de inverno.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

