De acordo com um balanço parcial divulgado, foram apreendidos R$ 709 mil em dinheiro e 34 prisões foram cumpridas até as 12h desta terça-feira. Duas aeronaves foram apreendidas, uma em Congonhas e outra em Jundiaí/SP.

“Eram feitas as licitações, o que indica, fraudulentas. Vencida a licitação, era feita a celebração de contrato de gestão entre a OS e município, aí tínhamos prestadores de serviço. Da OS passava o dinheiro para os prestadores, que no próximo momento, fazia o dinheiro retornar para os cofres da OS. Com isso, havia a lavagem de dinheiro depois, com a compra de imóveis e outros bens”, afirma o delegado Fábio Pistori.

Na região noroeste paulista, a concentração do material apreendido é feita na delegacia de Araçatuba/SP, que coordena a ação. Foram apreendidos documentos, computadores e carros. Policiais cumpriram mandados na Santa Casa de Birigui e a Prefeitura de Penápolis, que disseram que estão colaborando nas investigações.

Mandados também foram cumpridos em outras partes do Estado de São Paulo e do país. Ainda no interior de SP, mandados ações ocorreram na região de Bauru. Quatro pessoas, entre elas um vereador, foram presos em Agudos/SP.

Na capital paulista, a Polícia Civil cumpre mandados de busca na secretaria estadual da Saúde de São Paulo e na Câmara Municipal.

A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que está colaborando com a polícia e o Ministério Público nas investigações.

A Secretaria também informou que fará um pente-fino em todos os contratos e convênios firmados com as Organizações Sociais de Saúde (OSS) apontadas pelo MP e Polícia Civil e, se detectada qualquer irregularidade, “realizará o rompimento dos mesmos”.

“A pasta repudia qualquer conduta que viole a legislação ou desrespeite a população usuária do SUS, reafirma seu compromisso com o uso correto dos recursos públicos e com o cumprimento das leis.”

No legislativo, segundo os investigadores, o alvo é um funcionário do gabinete do vereador Eliseu Gabriel (PSB). O vereador não é investigado. Já na secretaria estadual de Saúde, os alvos são uma médica e uma advogada, funcionárias da pasta.