Tereos Brasil é reconhecida com selo Great Place to Work

Reconhecimento reforça iniciativas do grupo com foco em melhores práticas de gestão de pessoas

A Tereos Brasil agora é GPTW. A divisão Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes na produção de açúcar, etanol e energia do país, acaba de receber a certificação GPTW (Great Place to Work) e se junta à Tereos Amido & Adoçantes Brasil entre as empresas com alto nível de qualidade do ambiente de trabalho e cultura organizacional.

O selo foi obtido por meio de uma pesquisa de clima realizada com funcionários da companhia e reconhece as iniciativas da empresa com foco em gestão de pessoas, além de reforçar o comprometimento do grupo Tereos com o bem-estar dos colaboradores.

“Estamos bastante orgulhosos desta nova conquista, resultado do comprometimento com o desenvolvimento e cuidado com nossos colaboradores. Continuaremos focados em investir nas melhores práticas em gestão de pessoas, reforçando nossa preocupação em ter um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo e diverso”, comenta Carlos Leston, diretor de Recursos Humanos da Tereos.

O Great Place to Work é uma consultoria global, presente em mais de 190 países atualmente, que apoia organizações a obter os melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões.

Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portifólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.