Após alguns anos de trabalho, outro problema: uma inspeção da Vigilância Sanitária identificou irregularidades. Desde a vistoria da equipe, Ademir conta que precisou investir para fazer uma grande reforma no comércio, o que alterou o seu planejamento financeiro e levantou dúvidas sobre a continuidade da padaria. “Foi há 10 anos que quase vendemos a padaria, ficamos com dívida no banco. Temos rastro até hoje. Nós só não fechamos porque temos muita garra de vencer e até hoje a gente paga pela reforma. Não desejo para ninguém”, disse.

Com a pandemia do coronavírus, o empresário de 56 anos novamente enfrentou dificuldade, por se tratar de um comércio que precisou suspender as atividades. À época, com o endurecimento das restrições, Ademir lembra que foi ajudado por fornecedores.