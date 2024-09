Nova frente fria não deve trazer chuvas para a região

Apesar do aumento de nebulosidade durante o fim de semana, não há previsão de chuvas

Nos próximos dias, o estado de São Paulo receberá uma nova frente fria que promete trazer alívio ao calor intenso e ao tempo seco que predominam no estado nas últimas semanas. Prevista para chegar entre sábado (14) e domingo (15), esta será a primeira frente fria de setembro com amplitude significativa, puxando uma massa de ar mais gelada que quebrará temporariamente a onda de calor.

Apesar do aumento de nebulosidade que a frente fria deverá trazer, não há previsão de chuvas para a região de Rio Preto. As precipitações devem acontecer no litoral paulista, com acumulados de chuva que podem superar 60 mm.

A massa de ar polar que chegará com a frente fria será responsável pela queda nas temperaturas em todo o estado. As temperaturas máximas vão diminuir significativamente nos dias subsequentes à passagem do sistema.

O calor extremo que tem sido registrado nos últimos dias será substituído por temperaturas mais amenas, especialmente durante as noites e madrugadas, quando o frio poderá ser sentido com mais intensidade. Esse resfriamento é esperado para durar alguns dias, antes que o calor volte a aumentar gradualmente.

Antes da chegada da frente fria, no entanto, a região de Rio Preto deve enfrentar mais alguns dias de calor extremo devido ao efeito pré-frontal. Esse fenômeno ocorre quando o ar quente que antecede a frente fria é “empurrado” e comprimido pelo avanço do ar mais frio, elevando ainda mais as temperaturas.

Para esta sexta-feira (13) e sábado (14), a previsão é que os termômetros fiquem entre 21°C e 38°C. O domingo (15) também deverá ser quente, com temperaturas variando entre 21°C e 36°C.

Na segunda-feira (16), a frente fria deverá começar a influenciar na região e as temperaturas devem cair a 16°C. A máxima prevista para o início da próxima semana é de 31°C.

