Terça-feira no Fliv terá shows, camerata e bate-papo com escritores

Muitas outras atividades serão oferecidas entre 8h e 22h no Parque da Cultura, especialmente para crianças na Estação Flivinho

Depois de um final de semana com sucesso de público, o Festival Literário de Votuporanga – Fliv continua até domingo (21/8) no Parque da Cultura com muitas atividades para toda a família. Nesta terça-feira (16/8), a programação segue recheada com oficina de brinquedos sustentáveis, aula de violão, oficina de capoeira, apresentação de filmes infantis, oficina de hip hop, contação de história e muito mais. Os apaixonados por literatura vão poder acompanhar dois encontros com escritores. Consulte todas as atividades no site www.flivotuporanga.com.br/programacao

O homenageado do Fliv, escritor indígena Daniel Munduruku, participa de um bate-papo a partir das 14 horas sobre contação de história para adolescentes. Daniel tem mais de 50 livros publicados voltados para crianças, jovens e educadores. Vencedor de vários prêmios no Brasil e no exterior, muitos de seus livros já foram agraciados com o Selo Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Às 19h30 o bate-papo é com os escritores Janine Rodrigues e Otávio Júnior, com mediação do curador do Fliv Reynaldo Damazio. Janine Rodrigues, também curadora, é escritora e educadora e fundadora da Edtech Piraporiando, considerada uma das 10 Edtechs mais importantes da América Latina. Considerada pela Forbes uma das 13 mulheres brasileiras que estão trabalhando em prol da equidade na educação. Seus livros estão presentes em 16 países. Consultora e palestrante nas temáticas da educação, diversidade, sustentabilidade e equidade social. Otávio Júnior é escritor e criador de conteúdos infanto-juvenis, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria infantil 2020. Desenvolve pesquisa nas áreas de promoção e mediação de leitura, criou um “Lab de desenvolvimento” para criar jogos e materiais lúdicos com a finalidade de auxiliar atividades literárias.

Para quem gosta de dançar, tem programação especial com a aula de dança “Forró pé-de-serra- Asa Branca” com os dançarinos Dimas e Fernanda. A oficina apresentará a dança de salão de forma divertida como opção de lazer, promovendo a integração e socialização. A música clássica também estará presente no Fliv, com a apresentação da “Camerata Villa Lobos” a partir das 18h. O grupo apresenta um repertório de trilhas sonoras clássicas de diferentes décadas do cinema. A Camerata Villa Lobos, formada em 2019 e composta por musicistas votuporanguenses, busca aproximar a comunidade da música em seus diferentes estilos e tem o prazer de se apresentar pela primeira vez no FLIV.

No palco principal do Festival, quem se apresenta às 20h30 é Regina Benedetti com o show “Fulô Benedetti”. A cantora é uma reconhecida intérprete da música popular brasileira compondo e interpretando ritmos como samba, xote, baião, ijexá, maracatu. Regina já realizou turnês em países como Itália e Estados Unidos. Para o Fliv, a artista prepara um show com o autêntico forró pé-de-serra, cheio de alegria e a força do povo nordestino, com ritmos como o baião, o xote e o xaxado. “É a primeira vez que canto no Fliv e estou muito feliz em participar desse evento multicultural de tamanha relevância para toda a região. Esse é um projeto que já ganhou vários prêmios e estamos ansiosos para apresentar nosso trabalho, levando alegria para toda a população.”

Quem finaliza a noite de terça-feira é a dupla Fernando Barbosa e Emerson Show, com a apresentação às 22h30 do show “O Baile”, com músicas usadas em aulas de dança de salão executadas em formato de pot-pourri (samba, foxtrote, forró pé de serra, bolero, chá-chá-chá), de grandes artistas nacionais e internacionais como; Frank Sinatra, Roupa Nova, Ray Conniff, Alcione, Luiz Gonzaga, entre outros. A dupla promete colocar o público para dançar e curtir grandes clássicos.

Sucesso de público no primeiro fim de semana do Fliv

O primeiro final de semana do Festival Literário de Votuporanga – Fliv foi sucesso de público. Estimativa da Prefeitura de Votuporanga e produtores do evento indicam que mais de 20 mil pessoas tenham passado pelos espaços do festival neste sábado e domingo. A movimentação foi grande em diversos momentos, sendo os principais o show de Maria Rita, em que cerca de 7 mil pessoas acompanharam; o food parque e os shows no palco também reuniram grande público, assim como as atividades infantis e musicais realizadas nos mais de 100 mil m² do Parque.

“Ficamos muito felizes com o grande público que compareceu ao show da Maria Rita, lotando nossa arena do palco principal. A apresentação foi linda, com grande interação da plateia cantando e se divertindo com as músicas. Tivemos intensa movimentação também durante todo o domingo. Para os próximos dias, a expectativa é ainda de maior”, conta a Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva.

A 12ª edição do Fliv contou com abertura oficial na noite de sábado com a presença dos apoiadores e autoridades, entre elas do Diretor da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Antônio Serralha; do prefeito Jorge Seba e o vereador Jura. “Eu sou um apaixonado pelo Fliv e pelo show de cultura e entretenimento que ele traz para tantas pessoas, especialmente neste momento de retomada em que precisamos tanto de momentos de alegrias, como estes”, destacou o prefeito.

Serralha elogiou a estrutura do evento, principalmente o fomento do turismo provocado com o Fliv. O Governo do Estado é um dos grandes apoiadores do festival desde suas primeiras edições.

Durante a abertura oficial, houve o descerramento da placa inaugural da segunda etapa do palco externo do Parque da Cultura, obra que recebeu investimentos do MIT – Município de Interesse Turístico.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo. Tem o suporte da Amigos da Arte e Circuito SP; colaboração Poiesis, Casa das Rosas e Pontos MIS; promoção da TV TEM; e patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.