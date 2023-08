Teoria, prática, técnica e produtividade: Prefeitura promove curso gratuito de processamento caseiro de peixe

Público-alvo é a partir de 16 anos e as inscrições seguem até o dia 12 de setembro

A maré está pra peixe!

Nos dias 14 e 15 de setembro, a Prefeitura de Votuporanga promoverá o curso “Processamento Caseiro de Carne de Peixes”, das 8h às 17h, com aulas teóricas e práticas. A iniciativa é da Secretaria da Cultura e Turismo em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Interessados com idade a partir de 16 anos podem se inscrever até o dia 12 de setembro no https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/15/capacitacao/ e as aulas serão realizadas no Sindicato Rural de Votuporanga, localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.887 (Jardim Universitário). As vagas são limitadas e se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.

No conteúdo programático serão abordados temas como informações gerais, processamento, tipos de corte, características, contaminação, higienização e utensílios, armazenamento entre outros.

Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.