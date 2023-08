Projeto Guri abre vagas para cursos de música gratuitos

Aulas serão realizadas na Escola Municipal de Artes; são ofertadas 61 vagas para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga informa que o Projeto Guri está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de Canto Coral, Iniciação Musical e Percussão direcionados para crianças e adolescentes a partir de 6 anos.

As aulas voltarão a ser realizadas na Escola Municipal de Artes “João Cornachione” (Oscarito), anexa à Concha Acústica, que fica na Rua São Paulo, 3546, área central. Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente no local. Para mais informações o telefone para contato é o (17) 99644-0301.

O projeto Guri é um programa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo gerido por meio da Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e Secretaria da Cultura e Turismo.

Como funciona o projeto?

Ao ingressar no Projeto Guri, o aluno opta pelo aprendizado de Canto Coral, Iniciação Musical e Percussão. Nas aulas, são trabalhados os mais variados gêneros musicais, desde canções populares e músicas folclóricas a composições eruditas. Além de apresentar aos alunos novos estilos de música e manifestações culturais, a variedade de repertório trabalhada nos polos mantém viva as raízes culturais da própria comunidade.

Nos polos do Guri as atividades são sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos. Todos fazem parte de uma equipe que passa pelos mesmos desafios e aprendizados. Nas apresentações realizadas ao público, em pequenos, médios ou grandes eventos, o resultado é produto da dedicação do grupo e, ao mesmo tempo, de cada um.