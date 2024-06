Tentativa de golpe bancário em prefeitura da região de Fernandópolis é frustrada

Uma tentativa de golpe bancário contra a prefeitura de uma cidade na região de Fernandópolis foi desmascarada na manhã de quarta-feira (5) graças à perspicácia de uma funcionária experiente.

Tudo começou quando um indivíduo entrou em contato com a prefeitura, alegando ser representante da Caixa Econômica Federal. O golpista informou que o sistema bancário da Caixa estava passando por mudanças significativas e que, a partir daquele momento, todas as movimentações financeiras deveriam ser realizadas exclusivamente através de um novo aplicativo do banco. Para tal, seria necessário agendar a instalação do aplicativo e depois um treinamento com um técnico.

A Secretária de Finanças, confiando na aparente autenticidade da ligação, autorizou o procedimento. No entanto, a Tesoureira, que possui experiência anterior no setor bancário, desconfiou da situação. Ela percebeu que o banco já tem conhecimento sobre quem são os responsáveis pelas contas das prefeituras e que a solicitação era altamente irregular.

Seguindo sua intuição, a Tesoureira entrou em contato diretamente com a gerente do banco, que confirmou tratar-se de um golpe. A gerente explicou que uma quadrilha estava tentando aplicar fraudes na região, e que já haviam feito diversas vítimas.

Graças à intervenção rápida e informada da Tesoureira, a prefeitura não caiu no golpe. Devido aos repasses e fundos que administra, a prefeitura poderia ter perdido milhões de reais.

Mais tarde, no mesmo dia, outra pessoa tentou ligar novamente para acessar a máquina e instalar o aplicativo fraudulento, mas desligou imediatamente ao ser informada de que a prefeitura já havia sido alertada pelo banco sobre o golpe.

Todas as instituições públicas e privadas da região devem ficar atentas a esse tipo de tentativa de fraude e que, em caso de suspeita, entrem em contato diretamente com seus gerentes bancários para confirmar a veracidade das informações.

Essa ação rápida e consciente serve como um lembrete da importância de funcionários treinados e experientes na prevenção de crimes financeiros.