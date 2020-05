ROCAM recupera motocicleta furtada em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Apreensão ocorreu próximo do cruzamento das ruas Itacolomi com à Amazonas, na área central da cidade. J.V.L.S., de 22 anos, foi detido e apresentado no 1º Distrito Policial, onde acabou liberado após ser ouvido.

Nesta quarta-feira (6), policiais militares realizavam patrulhamento de ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) pela área central de Votuporanga/SP, quando pela Rua Itacolomi, cruzamento com à Rua Amazonas se depararam com uma motocicleta Honda/CG 125, na cor marrom, ocupada por um indivíduo, que trafegava em alta velocidade.

De acordo com informações, quando notou a presença dos militares, o indivíduo acelerou e tentou fugir, mas acabou acompanhado e detido. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao pesquisar a numeração do motor, foi constatado queixa de furto de uma Honda CG 125 Fan Es, ano 2010 – crime ocorreu no dia 26 de abril, em Votuporanga.

Diante do exposto, com auxílio da equipe de Força Tática, J.V.L.S., de 22 anos, foi apresentado no 1º Distrito Policial, onde foi ouvido e liberado após registro de ocorrência pelo crime de receptação.