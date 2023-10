Homem é preso com arma após ameaçar crianças em Fernandópolis

No último sábado (14) policiais militares da 1ª Companhia do 16º BPM/I, atenderam a uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita.

Alguns vizinhos se apresentaram dizendo que um indivíduo que residia na mesma rua, teria corrido atrás de seus filhos, com um pedaço de pau nas mãos, na intenção de feri-los. Dado o teor da denúncia os policiais realizaram contato na residência do denunciado onde, após entrevista e busca domiciliar, foram encontrados um simulacro de pistola, quatro munições cal. 38 e um facão, além de um enxadão que, segundo o próprio averiguado, teria sido usado para ameaçar as crianças.

A ocorrência foi encaminhada ao DP, onde foi arbitrada fiança no valor de dois salários mínimos, porém como não houve o pagamento o indivíduo permaneceu preso, para responder pelos seus atos.