CASAL DE FRONTEIRA/MG MORRE EM ACIDENTE EM RODOVIA DE ICÉM

Na madrugada desta segunda-feira (17), um acidente na Rodovia Armando Sales de Oliveira, em Icém (SP), próximo ao Motel Rarus, causou a morte de um casal de Fronteira.

A colisão frontal envolveu um ônibus da Prefeitura de Orindiúva (SP) que seguia sentindo Olímpia e um pick-up modelo Strada que trafegava na direção de Paulo de Faria (SP).

As vítimas do acidente, a empresária Marisa Bomfim e o servidor público da Prefeitura de Fronteira, Luciano de Barros Paulo, foram a óbito no local.

*Informações/Jornal “O Noticiário”