TEMPO: Onda de calor vai piorar superando 40ºC a partir desta sexta, diz Inmet

Principais regiões que devem sentir elevação da temperatura são Centro-Oeste, Norte e interior de São Paulo.

A onda de calor que afeta o Brasil nesta semana pode piorar a partir de sexta-feira (22.set), chegando a superar 40°C em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte e no interior de São Paulo, previu o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (20).

Associados à onda de calor, há previsão também de baixos índices de umidade relativa do ar (URA) para a maior parte da área de abrangência do aviso, segundo o instituto, por exemplo, em Votuporanga, a URA ficará abaixo dos 15%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano fica em torno de 40% e 70%.

De acordo com o Diário de Votuporanga, as condições aumentam o risco de incêndios, principalmente em regiões com vegetação seca, por isso é importante não colocar fogo para limpeza de galhos e folhas.

Durante o período, é indicado que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem exposição ao sol e práticas esportivas durante a tarde, utilizem vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida, apliquem soro fisiológico nos olhos e narinas.

Confira a previsão do tempo para a próxima semana em Votuporanga: