Família Sales destina alimentos para Santa Casa de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Patriarca da família, Antonio Correa Sales, comemorou seus 70 anos com muita solidariedade

No auge dos seus 70 anos, o pecuarista Antonio Correa Sales só sabe agradecer. Com muita saúde e disposição, ele celebrou seu aniversário no último dia seis, evidenciando suas qualidades: a solidariedade e amor ao próximo.

A propriedade próxima ao Distrito Boa Vista dos Andradas reuniu familiares e amigos para uma cavalgada com queima do alho. A iniciativa foi do filho de Antonio, Carlos Eduardo, que quis agradar ainda mais o paizão. “Meu pai gosta muito de cavalgada, por isso meu irmão promoveu essa festa. Como ação solidária, pedimos aos convidados que fizessem doações de alimentos”, contou Fernanda Correa, filha de Antonio.

A corrente do bem alcançou seu objetivo. Foram mais de 171 quilos de alimentos arrecadados e entregues nesta semana para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios em média e alta complexidades da região Noroeste paulista. “Escolhemos ajudar a Santa Casa porque é o Hospital que nos acolheu em todas as nossas necessidades. Somos usuários do SanSaúde e sempre muito bem atendidos”, destacou Fernanda.

A doação foi destinada para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Recebemos alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão que nos ajudam a atender a nossa demanda. A família Sales contribuiu grandemente para a elaboração dos cardápios”, disse o nutricionista João Carlos Bragato.

Por sua vez, o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a iniciativa da família. “Estamos muito agradecidos pela colaboração. Seu Antonio fez uma festa totalmente solidária, voltada para aqueles que mais necessitam. Nós, da Santa Casa, ficamos honrados de fazer parte desta seleta lista. Que mais pessoas possam seguir seu exemplo, de mudar a realidade de sua cidade, plantando a generosidade e amor”, disse o provedor.

Ele ressaltou a quantidade de atendimentos. “Por mês, somente no Hospital, são realizados, em média, 20 mil atendimentos, sendo que 4.600 deles são no Pronto Socorro. Mais de 70% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, em razão disso, a Instituição adquire o perfil de filantropia. Em nome de nossos pacientes, nosso muito obrigado”, concluiu.