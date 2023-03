Tempestade assusta moradores e provoca estragos em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma chuva forte assustou moradores e fez estragos em diversos pontos da cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. Segundo informações da Prefeitura, neste domingo (5), choveu cerca de 125 milímetros por todo o município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a manhã desta segunda-feira (6), foram contabilizadas mais de 10 quedas de árvores. Muitas casas foram inundadas – os moradores, apesar de assustados, passam bem. Moradores da área rural ficaram “ilhados”.

Não foram registradas ocorrências de acidentes de trânsito ou outro tipo de ocorrência grave durante a tempestade.

As represas do Assary Clube de Campo e da Avenida Paschoalino Pedrazoli chegaram a transbordar. Ainda segundo os bombeiros, uma ponte que liga as cidades de Parisi e Pedranópolis, na região de Fernandópolis, precisou ser interditada pela Defesa Civil.

A Prefeitura de Votuporanga e a Defesa Civil trabalham para reparar os danos.