CENSO 2022: RECENSEADORES INICIAM ENTREVISTAS EM VALENTIM GENTIL

Após 2 anos de atraso devido à pandemia de Covid-19, o Censo 2022 teve início em todo o Brasil. A Prefeitura de Valentim Gentil pede aos munícipes que recebam os recenseadores e respondam as perguntas.

Através do Censo, o município irá receber repasses atualizados que contribuirão no desenvolvimento da cidade.

O recenseador é o responsável por entrevistar os moradores de porta em porta, aplicando 2 tipos diferentes de questionários. Um deles é o básico, que será aplicado em 11% dos endereços, e o outro é o ampliado, aplicado em 89% das residências.

Todos os recenseadores poderão ser identificados pela bolsa, colete e boné do Censo, além do mapa da área de cobertura dele e do dispositivo móvel de coleta de dados.