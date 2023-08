Temperaturas podem chegar a 40°C nesta semana na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Instituto Nacional de Meteorologia classificou Rio Preto em estado de alerta amarelo para o calor intenso e a baixa umidade relativa do ar

Rio Preto entrou em alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar e onda de calor a partir desta terça-feira, 22, até sexta-feira, 25, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que a temperatura suba 5ºC acima da média nos próximos dias.

A Defesa Civil também divulgou, nesta terça-feira, alerta sobre as altas temperaturas que podem atingir até 40°C na região de Rio Preto e Araçatuba.

A baixa umidade relativa do ar também é uma preocupação dos órgãos responsáveis. Conforme o Inmet, a umidade do ar pode variar entre 12% e 20%, índice bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 60%.

Previsão do tempo para esta semana

Na tarde desta terça-feira, o tempo é de sol com poucas nuvens e névoa seca. As temperaturas marcam mínima de 17°C e máxima de 33°C.

Na quarta, 23, o dia é de muito sol, com poucas nuvens, e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 20°C e máxima de 36°C. Na quinta-feira, 24, o tempo permanece de sol, e altas temperaturas, que variam entre 21°C e 37°C.

Na sexta-feira, 25, e sábado, 26, o tempo é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros marcam mínima de 17°C e máxima de 36°C.

(Colaborou Sarah Belline)

Fonte: https://www.diariodaregiao.com.br/cidades/temperaturas-podem-chegar-a-40-c-nesta-semana-na-regi-o-de-rio-preto-1.1263602