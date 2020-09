Tecnologia de reconhecimento facial oferece mais facilidade aos clientes da Elektro

Inovação possibilita pedido de nova ligação sem que a pessoa precise se deslocar até às lojas de atendimento da distribuidora.

O distanciamento social motivado pela pandemia causada pela Covid-19 fez com que muitas empresas pensassem em rápidas soluções digitais. Atenta a esse cenário, a Elektro tem expandido os seus serviços oferecidos pelo meio virtual. A implementação mais recente é o reconhecimento facial, tecnologia que permite a solicitação de nova ligação de energia sem que o cliente precise se deslocar até a loja de atendimento da distribuidora. A inovação faz parte do Conexão Digital, considerado o mais importante projeto brasileiro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) do setor elétrico com foco no cliente..

Para ter acesso a novidade, o cliente precisa entrar no site da distribuidora e acessar a agência virtual através do preenchimento do CPF na aba de ‘Nova Ligação’. Será solicitado ao cliente o envio da imagem de um documento de identificação com foto, como a do RG, por exemplo. Em seguida, ele precisará fazer um registro fotográfico instantâneo através de uma selfie, seja pela câmera do celular ou pela webcam do computador.

“O que a tecnologia faz é a comparação da foto tirada no momento (“selfie”) com a foto existente no documento enviado à empresa. A facilidade permite a verificação dos dados de onde a pessoa estiver, sem que ela precise se deslocar para apresentar os originais em uma loja, como acontece hoje”, explica o gestor de Transformação Digital da Experiência do Cliente da Elektro e Gerente do Conexão Digital, Inácio Dantas.

Além do reconhecimento facial, a tecnologia captura as informações do documento, como nome e número, e preenche o formulário automaticamente. “Todo o processo é feito de forma a simplificar a jornada do cliente. Por isso a solução digital é mais ágil para o preenchimento dos dados, além da facilidade de que os documentos apresentados sejam confirmados no mesmo instante, afirma o superintendente Corporativo de Relacionamento com o Cliente da Elektro, Sebastião Elias.

O reconhecimento facial é uma das novidades do Conexão Digital. O projeto possui mais de 100 produtos que integram e criam canais de atendimento de forma a oferecer uma melhor experiência ao cliente. Um exemplo é o assistente virtual disponível no Facebook e no Whatsapp, nos quais é possível solicitar mais de 60 serviços, como emissão de segunda via, religação, consulta de débito e aviso de falta de energia. Tudo isso é planejado de forma a colocar a visão e a necessidade do cliente no foco das decisões, a partir da criação e desenvolvimento de soluções digitais.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).