Técnico Rogério Corrêa aprova desempenho da Alvinegra em jogo-treino

Como parte da preparação para a Copa Paulista que começa no próximo dia 14, a Votuporanguense enfrentou o Taquaritinga na tarde do último sábado, em jogo-treino na Arena Plínio Marin, e goleou por 4 a 0. John Egito, Nando, Pimenta e Frank marcaram para a Pantera.



O confronto foi disputado no formato de três tempos de 30 minutos cada. A Alvinegra começou com João Paulo; Caio Callyman, Guilherme, Felipe e Frank; Jonatas, Pimenta, Nando e Bady; Bala e John Egito.



O próximo desafio é contra o Fernandópolis, nesta quarta-feira (5), às 15h, também na Arena. A entrada é gratuita. No entanto, o CAV estará recebendo doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. Portanto, o duelo é uma excelente oportunidade para os torcedores apoiarem o time e contribuírem para uma causa nobre. “Venha prestigiar e colaborar”, convidou a diretoria.



Na visão do técnico Rogério Corrêa, o primeiro teste foi positivo porque os jogadores conseguiram colocar em campo o que treinaram nessas cerca de duas semanas de preparação. “Independentemente do placar, que eu não me importo tanto, o que existe é a cobrança do que é feito dentro do trabalho e se é colocado dentro dos jogos, então foi importante, e lógico que a vitória no jogo facilita tudo para o atleta também”, comentou.



Rogério segue com o discurso que deu certo durante a disputa do Campeonato Paulista da Série A3: “pés no chão”. “Trabalhar mais, trabalhar mais para poder conquistar mais”, acrescentou.



Na visão do treinador, aos poucos a adaptação dos atletas vai acontecendo naturalmente, de acordo com o desenrolar do trabalho. “Foi positiva a estreia deles hoje por tudo o que fizeram dentro do campo, mas a gente sabe que é um caminho longo até a final da Copa Paulista se Deus quiser”, apontou.



(Foto: Ricardo Diaz/CAV)

Reportagem: Jornal A Cidade Votuporanga