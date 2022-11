Tarcísio anuncia chefe da Casa Civil e secretária de Infraestrutura

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, definiu outros dois nomes para a nova gestão do governo estadual a partir de janeiro de 2023. Arthur Lima será o secretário-chefe da Casa Civil e Natália Resende cuidará da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes.

Eles se juntam ao médico Eleuses Paiva, secretário estadual de Saúde, e a Renato Feder, que irá assumir a Secretaria de Educação.

“São duas pessoas que tive a liberdade de levar para trabalhar comigo no Ministério da Infraestrutura e agora estarão na nossa equipe de governo para construir o mesmo legado pela população de São Paulo. Mais dois profissionais com capacidade e perfil técnico que os cargos exigem, além de contar com a minha total confiança”, avaliou o governador eleito Tarcísio de Freitas.

Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil

Advogado formado pela Universidade de Brasília, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e especialista em Bases Geo-históricas para Formulação Estratégica pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Foi diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e diretor-executivo do Fundo de Saúde da Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal.

Natália Resende, secretária estadual de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes

Procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, com foco em Regulação de Infraestruturas de Rede; Colaboradora na Escola Nacional de Administração Pública; Professora em Parcerias Público-Privadas (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Mackenzie, PUC Minas); Membro titular do Comitê de Regulação de Infraestrutura Aeroportuária da FGV Direito Rio; e Coordenadora da Câmara Nacional de Infraestrutura e Regulação (CNIR/CGU). Pós graduada em Direito Constitucional (Universidade Gama Filho) e em Direito Tributário (Estácio); especialização em Regulação (LSE e ENAP). Graduada em Direito (UniCEUB), Engenharia Civil (UnB) e Ciências Contábeis (FIPECAFI).

SBT Interior