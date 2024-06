Susto – morador de rua ateia fogo em palmeira na rua Amazonas, no centro de Votuporanga

Um indivíduo em situação de rua ateou fogo em uma palmeira na área central de Votuporanga/SP, na tarde desta sexta-feira (14.jun), assustando comerciantes, clientes e mobilizando o Corpo de Bombeiros que foi acionado para controlar as chamas que atingiram o topo da árvore que compõe o cenário paisagístico do centro comercial.

De acordo com o apurado no local, segundo uma testemunha, o indivíduo se aproximou da árvore que fica na calçada da Rua Amazonas, entre as ruas Alagoas e Santa Catarina, e utilizando um isqueiro iniciou o fogo.

As chamas foram inicialmente combatidas pelos próprios comerciantes da área, sendo totalmente extinta com a chegada do Corpo de Bombeiros. (Com informações de Diário de Votuporanga)