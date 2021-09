Família levou o caso à Polícia Civil após o procedimento, realizado no domingo, 19; hospital lamentou a morte e disse que procedimentos foram realizados por profissionais especializados e altamente capacitados

A mãe de um bebê de apenas 11 meses procurou a polícia neste domingo, 19, para denunciar um suposto erro médico durante uma cirurgia que terminou com a morte criança no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto.

A paciente é uma menina que veio com a mãe do Acre até Rio Preto para fazer o tratamento. A criança foi internada no dia 14 de julho e a cirurgia seria para corrigir o defeito do septo atrioventricular, doença que causa má formação congênita, mais frequente em crianças com Síndrome de Down.

egundo o boletim de ocorrência, um primeiro procedimento estava marcado para o dia 20 de julho, mas foi antecipado para o dia 19. Após oito horas de cirurgia, o médico responsável informou os pais da menina sobre o resultado, afirmando ter sido a “cirurgia mais difícil da vida dele”.