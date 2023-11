Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento afirmou para a polícia que, por volta das 11h30, após já terem dado banho nos animais, sua funcionária saiu com seu carro para entregar quatro cães. Depois de realizar a entrega de dois dos animais, ela acabou esquecendo outros dois dentro do veículo, que ficou trancado no sol, na frente da casa do dono do pet shop.