URGENTE: identificada vítima de homicídio no bairro Matarazzo em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga identicou a vítima do homicídio ocorrido por volta das 12h30, deste domingo, no bairro Matarazzo – zona sul da cidade.

Trata-se de Sérgio Leonardo Rodrigues de Lima – 27 anos, morador da rua Antonio Craveiro Junior – bairro Estaçao – zona sul de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a vítima chegou no local – rua Amélio João Gossn em uma motocicleta Honda BIZ, quando por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, houve desentendimento com o autor que sacou um revólver e atirou contra a cabeça de Sérgio. Esse é o segundo homicídio registrado próximo ao local em menos de 90 dias. O outro crime aconteceu em um sábado, na confluência das ruas Joaquim Franco Garcia e Amélio João Goss.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. A Polícia Civil vai investigar o caso e as possíveis motivações do crime.

INFORMOU: www.votunews.com.br