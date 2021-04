Suspeitos de abandonar cãezinhos são multados em R$ 15 mil

A Guarda Municipal de Rio Preto identificou a dupla flagrada nesta terça-feira (20) abandonando filhotes de cachorros na Represa de Rio Preto. Após a identificação, os dois suspeitos foram multados em R$ 15 mil pela Polícia Militar Ambiental.

O homem que aparece encapuzado nas imagens de segurança é um cabeleireiro de 22 anos, que estava com um amigo. As imagens mostram que eles chegam no local em um carro e o cabeleireiro deixa uma caixa de transporte com os cães em frente a uma faixa de conscientização sobre abandono de animais. Em seguida, eles vão embora.

O abandono foi registrado no plantão policial da cidade e, de acordo com a Guarda Municipal, que fez o monitoramento das imagens, dentro da caixa estavam cinco filhotes.

Os cães foram resgatados pelo Bem-Estar Animal (Dibea)​, órgão veterinário da prefeitura da cidade, e passam bem.