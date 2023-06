Homem foi encontrado em uma tubulação de água da avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em São José do Rio Preto (SP); caso é investigado como latrocínio

Segundo o boletim de ocorrência, Alcides João Antônio estava com os pés amarrados por um lençol, as mãos presas por um cinto e uma colcha ao redor do pescoço. Ele também apresentava lesões no rosto O suspeito de cometer o crime foi encontrado em uma tubulação de água da avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, após uma perseguição policial.