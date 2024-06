Além de Ana Laura, Andreza tem outro filho, que está muito abalado com o que aconteceu. Ela diz que soube da gravidade do acidente, mas preferiu não olhar a imagem. O desejo da família é que a justiça seja feita. “Agora, se tiver um culpado realmente, que a justiça seja feita, né? Ele não pode ficar impune também, porque pelas conversas que a gente escuta, tem muita coisinha errada ali, com ele, com a moto. Ele não prestou o socorro, então que a justiça seja feita”, diz Silva.

Ana Laura Silva de Carvalho trabalhava no setor de recursos humanos na Prefeitura de Santa Fé do Sul. O trajeto que ela fez no dia do atropelamento já era parte da rotina da jovem. Nove dias após a morte, familiares e amigos ainda estão inconformados. “É uma dor inexplicável. Você não tem noção da dor que é. Perder uma filha nova que tinha tudo pela frente e foi embora numa fatalidade dessa. É muita saudade” finaliza a mãe.