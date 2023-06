Suspeita de mandar matar pai e irmão, Viviane More é transferida para o “presídio dos famosos” em Tremembé

Na última segunda-feira, 29, Viviane More, suspeita de ser a mandante do assassinato do pai, Wladmyr Baggio, de 56 anos e do irmão, Vitor More, de 22 anos, em 11 de maio, foi transferida da Cadeia Pública de Nhandeara para a Penitenciária Feminina de Tremembé.

A Penitenciária Feminina de Tremembé, atualmente vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, é destinada à custódia de presas em regime fechado, cujos crimes causaram grande repercussão na mídia, sendo um dos estabelecimentos prisionais mais antigos do Estado e considerado o “presídio dos famosos”.

No presídio, já cumpriu pena, por exemplo, Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por participação no assassinato dos pais, em 2002. Ela deixou a penitenciária no dia 11 de janeiro deste ano, onde já cumpria pena em regime semiaberto.

Também se encontram na penitenciária, Ana Carolina Jatobá – condenada a mais de 26 anos de prisão e cumpre pena na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 feminina de Tremembé (SP), pela morte da menina Isabela Nardoni.

Assim como a unidade de Nardoni, a P1 é conhecida por abrigar presas de casos de grande repercussão e já recebeu detentas como Suzane Richthofen e Elize Matsunaga, que matou o marido esquartejado.

O município de Tremembé possui quatro presídios de segurança máxima, conforme o portal da SAP (Serviço de Administração Penitenciária.