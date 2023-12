Veículo capota na rodovia Miguel Jabur entre Américo de Campos e Simonsen

Um acidente na manhã deste domingo, mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga. Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br um automóvel For Fiesta capotou na rodovia Miguel Jabur Elias – que liga o município vizinho de Américo de Campos ao distrito de Simosen.

Por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica de Votuporanga, o condutor do veículo perdeu o controle da direção vindo a capotar além da pista, parando em uma vegetal às margens da rodovia.

No acidente uma mulher ficou ferida, sendo socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e levada ao pronto socorro da Santa Casa local. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o registro de acidente com vítima.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br