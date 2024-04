Motociclista sem CNH morre após acidente de trânsito em Rio Preto

Aparentemente, vítima não conseguiu frear a moto e se chocou veículos parados em semáforo vermelho

Um motociclista (sem habilitação) morreu nesta segunda-feira (15) após se envolver em acidente na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, Vila Maceno, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Agnaldo Caires da Silva, 51 anos, bateu com uma moto modelo DK 150 preta em veículos que estavam parados em um semáforo, esperando que ficasse verde.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era perto das 19h, quando foram acionados para uma chamada de acidente de trânsito com vítima fatal. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas o médico responsável constatou a morte ainda no local. A perícia técnica compareceu e realizou os testes necessários. Os motoristas envolvidos sopraram o bafômetro e o resultado foi zero álcool no sangue deles.

Agentes apuraram que a vítima seguia no sentido bairro-Centro trafegando entre os carros, que pararam no farol vermelho. Nesse instante, o motociclista bateu em uma outra moto, uma CG 160 Start vermelha, se desequilibrou e caiu no chão bruscamente, deslizando na pista. Bateu fortemente o pescoço no escapamento de um Gol TL prata, que aguardava o sinal verde.

Veículo funerário encaminhou o corpo para exame necroscópico, a ser realizado no IML. Como a vítima não era habilitada, a moto foi apreendida administrativamente pela Polícia Militar. Os demais veículos, por estarem regulares, foram liberados para os respectivos condutores ainda no local. Nenhum deles possuía seguro.

O delegado de plantão instaurou inquérito, expediu requisições para perícia nos automóveis envolvidos no acidente e encaminhou a documentação para o distrito policial correspondente a área dos fatos, onde a Polícia Civil vai comandar as apurações. Gazeta de Rio Preto