Homem não aceita separação e esfaqueia ex-mulher e filha de 8 meses em Tanabi

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após esfaquear a ex-mulher, de 22 anos, e a filha de apenas 8 meses de vida, por volta das 23h30 do último domingo (14/4), no Jardim Centenário, em Tanabi, na região Metropolitana de São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi até a casa da vítima, no período da manhã, para pegar a filha e passar o dia com ela. À noite, voltou para devolver o bebê.

Quando a mãe pegou a menina no colo, ele a segurou pelo braço e deu um golpe de faca. No entanto, a mulher desviou para se defender e a filha foi atingida na perna. Não satisfeito, o criminoso tentou dar outra facada na ex-mulher. O golpe a acertou no peito, abaixo do seio direito.

O homem fugiu em um Hyunday/HB20. O carro foi localizado pela polícia na rodovia Euclides da Cunha, sentido Mirassol (SP). Ele estacionou o veículo e continuou a fuga correndo, mas caiu e foi preso. O homem foi atendido no PS da cidade porque teve escoriações no corpo, depois foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

Os investigadores constataram que a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica contra o ex, e tinha a medida protetiva em seu desfavor. Para o delegado, o suspeito disse que não tinha conhecimento dos fatos.

Ele está na carceragem da DEIC de São José do Rio Preto e passará por audiência de custódia. A bebezinha foi atendida na Santa Casa e recebeu 11 pontos na perna. A mãe dela ficou internada em observação, mas passa bem.