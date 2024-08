Studio Lu Pistilli é sucesso com outlet de decoração

Comunicativa, extrovertida, determinada. Essas são algumas das qualidades que levaram a então menina cheia de sonhos Lu Pistilli a construir sua trajetória na área de vendas e decoração. Além, é claro do fato de gostar e viver rodeada de pessoas.

Atualmente com um Outlet onde expõe e comercializa itens de decoração, móveis e cortinas com descontos imperdíveis, ela conversou com o Diário e contou um pouco dessa história de sucesso.

DIÁRIO: Conte-nos um pouco de sua trajetória profissional.Trabalhei por um tempo em uma loja de roupas e em 2002 saí e entrei em outra, porém, de móveis, a Nova Loja Davanço, da Eliane Davanço. Ali tive muitas oportunidades de conhecimento, comecei a viajar, enfim, mudei meu conceito de decoração. Em 2009, a Eliane abriu a Decoramais que foi uma virada de chave profissional, onde iniciamos a parceria com os arquitetos e começamos a oferecer o sistema de condicional que eu já utilizava na loja de roupas que trabalhei. Com o fechamento da loja em 2014, decidi que era hora de partir para a carreira solo, como autônoma. Com meu nome já consolidado no segmento fidelizei o trabalho com os Arquitetos, até que em 2019 montei meu escritório, o Studio Lu Pistilli.

DIÁRIO: O que a levou ao caminho de vendas?

É muito engraçado o que eu vou falar, porque ninguém sabe que o que me levou a ser uma vendedora foi o destino, e conto o porquê. Eu era secretária particular do Sr. Leonildo Butinholi, que era o diretor da Ford aqui em Votuporanga. E ele um dia me deixou sozinha no estande da concessionária na Exposição de Votuporanga, isso em 1988, mais ou menos. E aí entra o Sr. Farinha, o Mané Farinha, um cerealista aqui de Votuporanga. E ele virou-se para mim e disse: “Minha filha, eu queria comprar dois carros aqui, mas qual eu devo levar?”. Assim, naquele dia eu me descobri vendedora, pois ao final vendi dois carros, um para o Sr. Farinha e outro para um dos membros da família Marão Sayeg, (não me lembro o primeiro nome dele agora), dois Escorts XR3, um vermelho e um amarelo. Na verdade o destino me colocou na venda com 14 anos.

DIÁRIO: Como é o seu trabalho atualmente?

Hoje a Studio é focada 90% no condicional. Então o arquiteto vai e faz uma pré curadoria comigo ou com a minha equipe, que já é prontamente treinada para isso. Ali a gente faz a montagem da casa ou cômodo, além de espaços comerciais.

Analisamos a opções junto ao cliente e esse feedback presencial é uma das coisas que não abrimos mão. Acho que é isso que nos faz ter sucesso hoje no mercado, tão digital. A Studio hoje oferece também as modernas cortinas motorizadas, além das de tecido.

O nosso foco sempre vai ser a excelência em atendimento, essa troca de feedback junto com os nossos arquitetos, para ouvir o que eles precisam e também entender qual a necessidade do meu cliente.

Acredito que é a forma mais fácil de você ouvir e você buscar a solução para os ambientes. Às vezes ele quer só mudar alguma coisa na casa, reformar ou trocar uma cortina. Em outras quer trocar tudo ou ainda busca apenas uma ideia. Estamos ali para atender. Hoje, a Studio Lu Pistilli está aberta para consultoria também como um direcionamento de cores, acabamentos e objetos. Ou seja, do chão ao teto o que esse cliente precisar.

DIÁRIO: Vocês estão atualmente em um espaço com um Outlet. Como funciona?

Quando nós montamos o nosso escritório, nós pensamos em atender o arquiteto num pequeno espaço, com algumas prateleiras que ele pudesse ver a qualidade do nosso produto e o nosso estoque ali. Hoje temos um acervo de mais de mil peças. Paralelamente as pessoas começaram a perguntar onde era a loja, como conhecer. Então percebi que estava desperdiçando uma nova oportunidade de vendas, que era o cliente final. Foi quando nasceu essa necessidade de montar o Outlet. “Olha, eu estou aqui, eu existo, você pode vir aqui que você vai ter acesso às minhas decorações”. O Outlet veio e aconteceu exatamente o que a gente esperava, na verdade até nos surpreendeu e nos deu a certeza de que estamos no caminho certo.

Diário: Quais são seus projetos futuros?

O Projeto Futuro já existe, não é só um, porém hoje eu não posso dar mais detalhes. Nós estamos agora no processo de compreender o que faremos, estamos no processo de finalização de contratos, negócios, mas o que eu posso adiantar é que o espaço que existe hoje continuará existindo. Então, aí vamos ter que aguardar as novidades que estão por vir.

SERVIÇO:

OUTLET LU PISTILLI

AV PEDRO MADRID SANCHEZ, 2183

TEL: 17 99734-8260

Instagram: @outletlupistilli