@prefvotuporanga: novo site e novidades nas redes sociais

Com o slogan #conectadaavocê, Prefeitura de Votuporanga lança novo site e segue inovando em conteúdos nas redes sociais

Comunicação, estagiários, ideias, criatividade, roteiro e um celular na mão: a fórmula perfeita para divulgar tudo o que rola nas obras e serviços da Prefeitura, através dos quadros “Confere Aí” e “Você Sabia?”.

Com o slogan #conectadaavocê, a Prefeitura de Votuporanga segue inovando tecnologicamente com o lançamento do novo site e também nas redes sociais, através de publicações semanais de vídeos produzidos pela equipe do seu setor de Comunicação – inclusive por esse que vos escreve – para levar ao conhecimento da população as prestações de serviços disponíveis e realizadas através das pastas municipais e também de obras, como construções, reformas e ampliações, em diversas áreas como saúde, educação, social, entre outras.

Lançado no dia nove deste mês, o quadro mais recente, o “Confere Aí” visita obras em todas as regiões de Votuporanga mostrando o andamento e informando sobre os benefícios que aquela determinada obra trará para a população após sua conclusão. Nas duas primeiras edições o público pôde conferir a construção de uma nova escola estadual no bairro Colinas e também a obra antienchente, na Rua Leonardo Commar, ambas na região Norte; a terceira edição que será disponibilizada no próximo domingo (23/7), abordará o Programa Melhor Caminho que vem sendo feito nas estradas rurais do Banespinha, Córrego do Barreiro e do Gorayeb, visando simplificar a vida do agricultor através de melhorias na produção agropecuária e trafegabilidade nessas vias.

E para os curiosos de plantão, desde março deste ano, na versão audiovisual, o “Você Sabia?” traz curiosidades, informações e apresenta os principais serviços das secretarias municipais e da própria Prefeitura. Entre as produções já publicadas, destacam-se a Clínica Veterinária Meu Pet, a viagem literária à Biblioteca Municipal e a construção simultânea de três unidades escolares, uma em cada bairro diferente e muitos outros temas como a Unidade de Coleta de Sangue, o Roupas Solidárias, a Carteira PcD, entre outros.

Além desses quadros, os internautas também podem ficar por dentro do que é notícia aqui na cidade no “A Semana em 1 Minuto”; conhecer no “Votu + Esportes”, várias modalidades esportivas que são oferecidas gratuitamente à população, além de outros serviços como o “Prefeitura Trabalhando”, “Votuporanga Não Para” e muito mais.

Novo site, novo layout

Com um layout mais clean, moderno e de simples acesso, em apenas três cliques, o novo site da Prefeitura de Votuporanga está no ar com várias novidades. A acessibilidade e a transparência aos serviços disponíveis aos cidadãos, empresas e servidores também integram a facilidade de navegação.

Entre as inovações, há a incorporação do serviço de ‘Leis e Decretos’, permitindo a busca por legislações e também a ‘Agenda de Eventos e Cursos’, divulgando atrações e capacitações promovidas pelo Poder Executivo e as pastas municipais.

Para ficar por dentro de tudo o que rola nas nossas redes sociais é só seguir, curtir e compartilhar o @prefvotuporanga, através dos links abaixo:

www.votuporanga.sp.gov.br

www.instagram.com/prefvotuporanga

www.facebook.com/prefvotuporanga

www.youtube.com/prefvotuporanga

www.twitter.com/prefvotuporanga

www.tiktok.com/@prefvotuporanga