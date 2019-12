STF autoriza extradição de acusado de integrar máfia italiana

Patrick Assisi foi condenado a mais de 30 anos de prisão.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (17) autorizar a extradição do italiano Patrick Assisi, condenado a mais de 30 anos de prisão por tráfico de drogas pela Justiça da Itália. De acordo com a Polícia Federal (PF), ele teria ligações com a Ndrangheta, máfia que atua na Calábria.

Em julho, por determinação do STF, Assisi foi preso pela PF em Praia Grande/SP, onde morava em uma cobertura de luxo. No dia da prisão, os agentes apreenderam armas, munições, três quilos de cocaína, maços de euros e dólares e R$ 770 mil, além de celulares e documentos falsos.

O grupo mafioso Ndrangheta, com origem na região da Calábria, sul de Itália, controlaria 40% dos envios globais de cocaína, representando o principal esquema criminoso importador para a Europa. Assisi estava foragido desde de 2014, com passagens por Portugal e Argentina.

O italiano deve continuar preso na penitenciária federal em Brasília/DF até o fim do trâmite legal da extradição, que deve ser efetivada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

